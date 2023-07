LPI-SHL: Unfall beim Überholen

Schmalkalden (ots) - Ein 17-Jähriger entfachte Donnerstagnachmittag ein Feuer auf einer Wiesenfläche in der Straße "Krumme Hohle" in Schmalkalden. Die andauernde Trockenheit ließ das zunächst kleine Feuer im Nu außer Kontrolle geraten und so standen letztendlich etwa 500 Quadratmeter der Vegetation in Flammen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten alles. Verletzt wurde niemand. Eine Anzeige war die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr