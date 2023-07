LPI-SHL: Von Fahrbahn abgekommen

Römhild (ots) - Zwischen den Ortslagen Mendhausen und Irmelshausen kam es am Samstagabend gegen 19:00 Uhr auf Grund eines technischen Defektes an einem Mähdrescher zu einem Flächenbrand. Dabei wurde eine Fläche von zirka 2,5 Hektar des nichtabgeernteten Feldes zerstört. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: ...

mehr