POL-OG: Oberkirch, Bottenau - Bandendiebstahl

Haslach (ots) - Einer bislang unbekannten Person gelang es in der Nacht zum Samstag in ein Restaurant im Allmendweg einzubrechen. Gegen 1 Uhr hebelte der Langfinger die Schiebetüren des davorliegenden Gartencenters auf, um so in den Restaurantbereich zu gelangen. Durch den daraus ausgelösten Alarm, eilten mehrere Polizeistreifen und eine Polizeihubschrauber an den Tatort. Noch vor deren Eintreffen gelang es dem ...

