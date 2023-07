Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wolfach (ots)

Am Montagmorgen zwischen 6 Uhr und 6:15 Uhr fuhr ein Ford-Fahrer, Modell Fiesta, Farbe Silber, auf der B 294 von Schiltach kommend in Richtung Wolfach. Im Gegenverkehr, etwa 150 Meter vor der Einfahrt nach Ippichen, soll ein blauer Opel ein Fahrzeug überholt haben. Um einen Zusammenstoß durch dieses Überholmanöver zu vermeiden, soll der Ford-Fahrer nach rechts auf einen Grünstreifen ausgewichen sein. Er kam in einem kleinen Wassergraben zum Stehen. Im Anschluss soll sich der Opel-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe, ob jemand Angaben zum möglichen Unfallverursacher machen kann oder ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07832 / 97592-0 angeben.

/vo

