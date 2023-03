Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall an Stauende auf der A81 fordert drei Leichtverletzte (19.03.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrheim und Tuningen. Ein 62-jähriger Audi A3-Fahrer war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Als vor ihm mehrere Fahrzeuge wegen Starkregens abbremsten und nur noch mit geringer Geschwindigkeit fuhren, reagierte er zu spät und prallte mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Skoda Roomster, dessen 31-jähriger Fahrer mit eingeschaltetem Warnblinklicht den stockenden Verkehr abzusichern versuchte. Der Aufprall schleudert den Skoda auf das rechte Straßenbankett, wo er entgegen der Fahrtrichtung stehenblieb. Auch der Audi schleuderte über die Autobahn und kam, ebenfalls um 180 Grad gedreht, auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide Fahrer und eine 60-jährige Mitfahrerin im Audi erlitten leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 30.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste die Fahrzeuge abholen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell