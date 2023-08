Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit über 2 Promille mehrere PKW beschädigt

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, 12.08.23, gegen 12:20 Uhr versuchte ein 35-jähriger Mann seinen Transporter auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Mutterstadt "An der Fohlenweide" auszuparken. Hierbei streifte er mehrere, neben ihm geparkte PKW und beschädigte diese. Da der Mann jedoch nicht anhielt und weiter rangierte, verständigten Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten den Mann schließlich auf dem Parkplatz in seinem Transporter antreffen und kontrollieren. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,42 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

