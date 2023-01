POL-WHV: Einbruch in Varel

Varel (ots) - Am Donnerstag,19.01.23, gegen 07:55 Uhr, befuhr eine 80-Jährige aus Varel die Oldenburger Straße in Richtung Obenstrohe. In Höhe des Friedhofs fuhr sie mit ihrem Pkw frontal gegen einen dort abgestellten Sattelanhänger, wodurch ihr Fahrzeug stark beschädigt wurde. Die 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: ...

