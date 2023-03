LPI-G: Unfall beim Auffahren auf Bundesstraße

Altenburg (ots) - Ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw VW hatte die Absicht, am 06.03.2023 gegen 06:45 Uhr vom Johannisgraben in Richtung Zeitzer Straße zu fahren. An der Kreuzung zur Johannisstraße missachtete er einen vorfahrtsberechtigten Pkw VW Sharan einer 31-jährigen Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

