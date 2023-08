Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Rote Ampel missachtet - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Obereisesheim und Neckarsulm. Gegen 13 Uhr war eine 73-Jährige mit ihrem Fiat 500 auf der Brückenstraße unterwegs. Aufgrund des roten Haltesignals wartete sie an der Kreuzung zur Landesstraße 1100 auf der Geradeausspur. Als die Ampel zum Rechtsabbiegen auf grün schaltete, verwechselte die Frau die Ampeln und fuhr geradeaus über die Kreuzung. Dort stieß sie mit ihrem Wagen mit der Mercedes B-Klasse einer 84-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenprall im Kreuzungsbereich zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Erlenbach: Rettungskräfte angegriffen

Während eines Rettungsdiensteinsatzes in Erlenbach wurden die Einsatzkräfte von einem Betrunkenen angegriffen. Am Freitag, gegen 22.45 Uhr, rückte der Rettungsdienst zu einer hilflosen Person auf dem Marktplatz aus. Als sich die Einsatzkräfte um die stark betrunkene und hilflose 27-jährige Frau kümmerte, mischte sich ein betrunkener 42-Jähriger ein und griff die Einsatzkräfte an. Als diese den Mann aufforderten, zur Seite zu gehen und ihnen Platz zu machen, schlug der Betrunkene auf die Einsatzkräfte ein. Dem 42-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt und er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Untergruppenbach: Motorradunfall

Am Sonntagnachmittag erlitt eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall bei Untergruppenbach schwere Verletzungen. Gegen 16.45 Uhr waren drie der Motorradfahrer gemeinsam auf der Landesstraße 1111 von Vorhof in Fahrtrichtung Unterheinriet unterwegs. Als eine 22-Jährige der Gruppe einen vorausfahrenden Audi überholte, schätzte sie die Situation vermutlich falsch ein und kollidierte mit ihrer Kawasaki mit dem entgegenkommenden Seat Leon eines 43-Jährigen. Durch den Unfall wurde die Frau schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem erlitt die 8-jährige Beifahrerin des Pkw leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Erlenbach: Hubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall bei Erlenbach suchten Einsatzkräfte mit einem Polizeihubschrauber nach den Insassen des Fahrzeugs. Gegen 1.20 Uhr endeckten Polizeibeamte auf Streife einen verunfallten Pkw im Acker im Bereich des Übergangs Bundesstraße 39 / Landesstraße 1101. Da lediglich ein 18-Jähriger in der Nähe des Mercedes AMG angetroffen wurde und es Hinweise auf zwei weitere Insassen im Fahrzeug gab, diese aber nicht vor Ort waren, wurde eine Suchaktion gestartet. Unter anderem waren neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch der Polizeihubschrauber bei der Suche beteiligt. Die zwei vermeintlichen Insassen konnten nicht angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 18-Jährige aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro.

Nordheim: Person überfallen - Zeugen gesucht Die Kriminalpolizei sucht nach einem Raubdelikt bei Nordheim nach Zeugen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt sich ein 18-Jähriger an der Bushaltestelle im Bereich des Sportgeländes "Breibach" auf, als zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr eine Personengruppe bestehend aus fünf bis acht jungen Männern auf den 18-Jährigen zukamen und ihn ansprachen. Im weiteren Verlauf rissen sie ihm das Mobiltelefon aus der Hand und forderten Geld. Kurze Zeit später schlug die Gruppe auf den 18-Jährigen unvermittelt ein. Anschließend lief die Gruppe in unbekannte Richtung davon. Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

- Ca. 18-19 Jahre alt - Ca. 175-180cm groß, athletisch - Südländisches Erscheinungsbild - Dunkel gekleidet, leichter 3-Tage Bart, trug eine Basecap

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104-4444, zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte zwischen Sonntag, gegen 21.30 Uhr, und Dienstag, gegen 7 Uhr, einen Verkehrsunfall in Heilbronn und flüchtete anschließend. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug einen in der Orthstraße geparkten BMW. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

