Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs - 43-jähriger Autofahrer entzieht sich Kontrolle - Zeugenaufruf!

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend entzog sich ein 43-jähriger Ford-Fahrer in Höhe der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle, indem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit von der Kontrollörtlichkeit flüchtete. Wie sich später herausstellte, stand der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss und war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen 19:45 Uhr sollte der 43-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem ihm die Polizeibeamten zum Anhalten aufforderten, schien es zunächst, als würde der 43-Jährige der Aufforderung nachkommen und verringerte seine Geschwindigkeit. Kurz vor dem Stillstand seines Pkw, beschleunigte der 43-Jährige plötzlich sein Fahrzeug und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Örtlichkeit in Richtung Gaiberg. Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung des Ford-Fahrers auf. Während der Verfolgungsfahrt geriet der 43-Jährige mit seinem Ford in den Gegenverkehr, wodurch ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde. Ob weitere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des 43-Jährigen gefährdet wurden, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Polizeibeamten konnten den Pkw schließlich verlassen in der Panoramastraße, auf einem Waldweg geparkt, feststellen. Kurze Zeit später gelang es den Beamten den 43-Jährige in der Lerchenstraße zu stellen und festzunehmen. Dieser musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die durch den Ford-Fahrer gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer: 06223/92540 zu melden.

