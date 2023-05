Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Technischer Defekt löst Fahrzeugbrand aus

Mannheim (ots)

Fünf Insassen, die am Sonntag gegen 20:10 Uhr mit einem VW Golf unterwegs waren, kamen noch einmal mit dem Schrecken davon, als das Fahrzeug plötzlich in Brand geriet. Als die Einsatzkräfte am Saarburger Ring eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort mit den Löscharbeiten und beendeten diese gegen 20.30 Uhr. Die Insassen verletzten sich nicht und kamen mit dem Schrecken davon. Aktuell wird hinter dem Brand ein technischer Defekt vermutet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Fahrbahndecke wurde durch den Brand leicht beschädigt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Ermittlungen hat ein Brandermittler des Polizeireviers Ladenburg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell