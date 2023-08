Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Pkw von Fahrbahn abgekommen - Zwei Personen leichtverletzt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 19-Jähriger in der Nacht auf Dienstag mit seinem Audi RS3 von der Landesstraße 522 ab. Der Mann fuhr gemeinsam mit seinem Beifahrer von Rinschheim in Richtung Altheim. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, wurde von einem Hang abgewiesen, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Insassen konnten sich leichtverletzt aus dem Pkw befreien und wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Sachschaden von rund 70.000 Euro und er musste abgeschleppt werden.

Walldürn: Motorrad umgefahren - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Montag kollidierte ein Unbekannter mit seinem Pkw mit einem geparkten Motorrad der Marke Yamaha in Walldürn. Das Zweirad stand zwischen 22.30 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Montag im Kreuzweg. Vermutlich fuhr der Pkw-Lenker beim Rückwärtsfahren gegen die Yamaha, welche hierdurch umfiel. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro. Anschließend wurde das Zweirad wohl wieder aufgestellt und der Verursacher des Schadens flüchtete. Aufgrund der aufgefundenen Spuren könnte es sich um einen blauen Pkw gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Höpfingen: Fensterscheibe an Haus eingeworfen

Ein Unbekannter beschädigte in der vergangenen Woche die Fensterscheibe einer Haustür in Höpfingen-Waldstetten. Der Täter warf die Scheibe des Hauses im Brunnenbergweg zwischen Dienstag, den 15.08.2023, und vergangenem Samstag vermutlich mit einem Stein ein. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Zeugen, die Hinwiese geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell