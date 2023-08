Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Praxis

In eine Arztpraxis in Öhringen brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 13.30 Uhr am Sonntag Zutritt zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße. Dort machten sie sich an der Zugangstür zu schaffen und beschädigten die Glaseinfassung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Entwendet wurde nichts. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Niedernhall: Einbruch in Freibad und Baustelle

Ein oder mehrere Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag in das Freibad in Niedernhall und in eine Baustelle ein. Die Täter verschafften sich zwischen 20.30 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Montag Zutritt zum Kassenbereich und einem Kiosk. Dort entwendeten sie Bargeld. Von einer nahegelegenen Baustelle, die sich ebenfalls im Brückenwiesenweg befindet, wurden im selben Zeitraum rund 200 Meter auf einer Holztrommel aufgewickeltes Kupferkabel entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

