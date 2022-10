Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 01.10.2022, sind Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in Wehr eingebrochen, das in einem Gebäudekomplex direkt an der B 518 im Industriegebiet Hemmet liegt. Der oder die Einbrecher erbeuteten das Bargeld aus einem Tresor, der gewaltsam geöffnet wurde. Möglicherweise verursachte das einen entsprechenden Lärmpegel und ist gehört worden. Auch die Mitteilung verdächtiger Personen und Fahrzeug kann von Bedeutung sein. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) nimmt die Hinweise entgegen.

