Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Hirrweiler: Geschwindigkeitskontrollen

108 Personen waren am Dienstag zu schnell auf der Bundesstraße 39 bei Hirrweiler unterwegs. Zwischen 13.45 Uhr und 18 Uhr überprüften Polizeibeamte die gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer/innen. Innerhalb dieses Zeitraums wurden insgesamt 909 Fahrzeuge gemessen. Davon hatten 108 Wagen zu viel auf dem Tacho. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld und teilweise mit Punkten im Fahreignungsregister rechnen. Der Tagesrekord lag bei 111 Stundenkilometern bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Diese Person muss nun zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen.

Eppingen: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ein Dieb brach am Dienstagabend einen in Eppingen abgestellten Pkw auf. Zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr stand der Wagen auf einem Parkplatz im Postweg. Die unbekannte Person machte sich innerhalb dieser 30 Minuten an dem Fahrzeug zu schaffen und schlug die Seitenscheibe ein. Aus dem Inneren entwendete er oder sie ein Mobiltelefon. Das Polizeirevier bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Ilsfeld: Fahrzeug übersehen

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 130.000 Euro entstanden bei einem Zusammenprall von drei Fahrzeugen auf der Landesstraße bei Ilsfeld. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Mazda 3 die Einbahnstraße in Ilsfeld-Auenstein. Nachdem er an der Kreuzung zur Landesstraße 1100 kurz an dem dortigen Stoppschild anhielt, fuhr er anschließend über die Kreuzung. Vermutlich übersah er dabei den herannahenden und bevorrechtigten Audi e-tron S einer 36-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde der Mazda gegen einen aus Richtung Abstetterhof kommende Ford Focus einer 62-Jährigen geschleudert, die verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Landesstraße hielt. Der Audi schleuderte nach dem Zusammenprall gegen ein Straßenschild. Durch den Verkehrsunfall wurden die 36-Jährige und ihr 6-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Mazda und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell