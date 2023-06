Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Weimar (ots)

In der Zeit vom 05.06.2023, 22:00 Uhr bis zum 06.06.2023, 09:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Tanzschule und einer Catering-Firma in der Brennerstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten im Hinterhof zwei Türen auf und gelangten so in das Gebäude. Im Haus wurden weitere Türen aufgebrochen und sämtliche Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein IPad, ein MacBook, ein Mischpult, diverse Spirituosen sowie 350 Euro Bargeld aus zwei Geldkassetten entwendet. Aus dem Keller nahmen die Täter noch eine Packung Wackelmänner (Jägermeister) mit.

