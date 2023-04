POL-COE: Billerbeck/ Kinder sollen für Friedhofs-Vandalismus verantwortlich sein

Coesfeld (ots) - Im Aldi am Marktplatz Olfen haben Unbekannte am Freitag (31.03.23) die Geldbörse einer 84-jährigen Olfenerin gestohlen. Um daran zu kommen, schnitten die Täter gegen 16.55 Uhr einen Beutel auf, den die Frau dabei hatte. Den Diebstahl stellte die Seniorin an der Kasse fest. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen ...

