Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Papenburg (ots)

Gestern Nacht kam es zwischen 05.16 und 05.30 Uhr in der Kirchstraße in Papenburg zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Lagerraum ein und entwendeten diverse Spirituosen. Nach ersten Erkenntnissen ist dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer: 04961 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell