LPI-J: Zurückgesetzt

Apolda (ots) - In der Zeit vom 05.06.2023 abends bis zum 06.06.2023 frühmorgens wurden bei einem VW-Golf beide Vorderreifen zerstochen. Unbekannte machten sich in der Einfahrt, am Faulborn in Apolda, an dem PKW mit einen unbekannten, spitzen Werkzeug zu schaffen. Die beiden Reifen sind unbrauchbar und es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

