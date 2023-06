LPI-J: Reifen zerstochen

Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 06.06.2023 wurde in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr in Apolda, Leipziger Straße / An der Ringpromenade, eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50er Zone haben in dieser Zeit 882 Fahrzeuge passiert. Es wurden 44 Verwarngelder und 23 Bußgelder und ein Fahrverbot verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 93 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr