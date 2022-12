POL-HI: Trunkenheitsfahrt infolge Alkohol- und Medikamenteneinnahme

Hildesheim (ots) - Giesen, Rathausstr. (al) Am Freitagmorgen, den 16.12.22 muss eine 27-jährige Giesenerin ihren am Fahrbahnrand geparkten Pkw vom Eis befreien. Als gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsteilnehmer in einem dunklen, etwas älteren VW Golf oder Polo derart dich an ihr vorbeifährt, dass er sie mit seinem rechten Außenspiegel an einer Hand trifft. Sie erleidet eine Handgelenksprellung. Das Kennz. habe sie leider ...

mehr