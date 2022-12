Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen, Rathausstr. (al) Am Freitagmorgen, den 16.12.22 muss eine 27-jährige Giesenerin ihren am Fahrbahnrand geparkten Pkw vom Eis befreien. Als gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsteilnehmer in einem dunklen, etwas älteren VW Golf oder Polo derart dich an ihr vorbeifährt, dass er sie mit seinem rechten Außenspiegel an einer Hand trifft. Sie erleidet eine Handgelenksprellung. Das Kennz. habe sie leider nicht ablesen können, da der Pkw unmittelbar nach der Berührung weitergefahren sei. Der Fahrer soll kurze, dunkle Haare gehabt haben. Wer sich zur Vorfallzeit im Umfeld der Verkehrsörtlichkeit aufgehalten hat und ggf. Angaben zum beteiligten Fahrer oder Fahrzeug machen kann, wird geben, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

