Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mercedes gestohlen

Am Freitag entwendeten Unbekannte das Auto in Riedlingen.

Ulm (ots)

Der Mercedes stand von Donnerstag auf Freitag in der Straße "Am Goldbronnenbach". Am Morgen bemerkte der 34-jährige Eigentümer das Fehlen seines Autos. Über eine App konnte festgestellt werden, dass das Auto wenige hundert Meter vom Tatort bewegt wurde. Wie der Mercedes weiter abtransportiert wurde, ist nicht bekannt. Nachdem der 34-Jährige die Anzeige erstattete, wurde der Mercedes zur Sicherstellung ausgeschrieben. Im Laufe des Nachmittags konnte der Mercedes in Tschechien geortet und sichergestellt werden. Am Steuer befand sich wohl ein 29-Jähriger. Nähere Umstände zur Sicherstellung sind nicht bekannt. Der Eigentümer kann sein Auto wohl in Kürze wieder Empfang nehmen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++++++ 1030992(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell