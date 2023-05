Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Bargeld erbeutet

Am Samstagabend wurde eine 27-Jährige von zwei Frauen in Langenau ausgeraubt.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr hob eine 27-Jährige 100 Euro Bargeld an einem Geldautomaten in der Nähe des Marktplatzes ab. Die 27-Jährige lief anschließend über den Marktplatz. Dort sprachen zwei Frauen sie an. Eine dieser, eine 32-Jährige, war der 27-Jährigen persönlich bekannt. Die 32-Jährige soll sie aufgefordert haben, ihr das abgehobene Bargeld zu übergeben. Als diese sich weigerte, wurde sie wohl zunächst von der noch unbekannten Frau gegen eine Hauswand gedrückt. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen am Hals. Die 27-Jährige habe sich losgerissen und sei weggerannt. Während ihrer Flucht verständigte sie nach eigenen Angaben telefonisch ihre Mutter. Als die Täterinnen sie eingeholten, sollen sie ihr das Handy abgenommen und ihr die Handtasche gewaltsam entrissen haben. Aus der Tasche entnahmen sie dann wohl Bargeld. Als die Mutter der 27-Jährigen hinzukam, gab die 32-Jährige einen 10-Euro-Schein zurück. Ebenso nahm die Mutter das Handy ihrer Tochter wieder an sich. Anschließend gingen die Täterinnen flüchtig.

Die zweite Täterin ist bislang unbekannt. Sie soll Mitte 30, ca. 1,75m groß und schlank sein. Sie soll schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trug sie dunkle Kleidung und hatte ihre Haare ebenfalls zu einem Zopf gebunden.

Vielleicht befanden Sie sich zur Tatzeit in der Nähe des Marktplatzes? Möglicherweise können Sie den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung der Tat geben. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731 188-1111) zu wenden.

++++1044044 (JS)

Julia Schmidt, Tel.: 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell