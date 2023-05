Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Über den Kreisverkehr gefahren

Zu hohe Geschwindigkeit führe am Montag zu dem Unfall bei Giengen.

Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 30-Jähriger zwischen Hohenmemmingen und Bachhagel. Dabei fuhr er mit seinem VW Golf zu schnell und fuhr geradeaus über den dortigen Kreisverkehr. Im Anschluss überfuhr er ein Verkehrszeichen und kam in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine Beifahrerin kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 30-Jährige nicht mehr fahrtauglich war. Sowohl ein Alkomattest als auch ein Drogentest bestätigten das. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist er nun los. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto und den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness.

