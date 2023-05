Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fanfeier und Autokorso nach Meistertitel in der 2. Bundesliga

Ulm (ots)

Nach dem Meistertitel des 1.FC Heidenheim in der 2. Bundesliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die 1. Bundesliga feierten die Heidenheimer Fans ausgiebig im Stadtgebiet Heidenheim. Bereits zum Spielende startete ein hupender Autokorso in Richtung Innenstadt. Auf Grund des Menschenauflaufs mussten unter der Leitung des Polizeireviers Heidenheim erste verkehrsrechtliche Maßnahmen getroffen werden. Die Olgastraße und die Durchfahrt zum Eugen-Jaekle-Platz wurden gesperrt. Die Feierlichkeiten im Stadtgebiet mit rund 4000 Fans verliefen weitergehend friedlich. Ab 2 Uhr lösten sich die Fangruppen auf den Straßen überwiegend auf. Die Polizei berichtet über nur wenige Vorfälle im Zusammenhang mit dem Fanfest: Kurz nach 21 Uhr musste sich eine Frau mit Verdacht Tinitus nach einem Böllerwurf in ärztliche Behandlung begeben. Im Rahmen einer Personenkontrolle - auch im Zusammenhang mit Böllerwurfen - widersetzte sich ein 17jähriger massiv den polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Gegen ihn wird jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Gegen 2:30 Uhr wurde einem 22jährigen Heidenheimer Fan in der Mühlstraße von einem unbekannten mit der Faust gegen die Schläfe geschlagen. Anschließend riss er dem Geschädigten seinen FCH-Fan-Schal vom Hals. Den bislang unbekannten Räuber sucht jetzt das Polizeirevier Heidenheim. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1048718, 1049769, 1049890)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell