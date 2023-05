Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Fahndungserfolg nach Straßenraub

Der Tatverdächtige einer Fotokamera wurde in der Schweiz festgenommen

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 08:40 Uhr, befand sich der 62jährige Geschädigte auf einem Verbindungsweg zwischen Attenweiler und Ruppertshofen und fertigte mit seiner professionellen Digital-Kamera Landschaftsbilder. Plötzlich hielt ein weißer Volvo bei ihm an. Der Fahrer verdächtigte den Geschädigten, dass dieser Fotos von ihm fertigte. Der Geschädigte verneinte dies und bot dem Volvofahrer zum Beweis an, sich gemeinsam seine Bilder auf der Kamera anzusehen. Der Fahrer des Volvos packte daraufhin den Geschädigten unvermittelt und verdrehte ihm den Arm auf den Rücken. Dabei entriss er dem Mann die Kamera im Wert von 4200 Euro. Anschließend setzte sich der Tatverdächtige mit der geraubten Kamera in seinen Volvo und flüchtete in Richtung Ruppertshofen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 38jähriger Schweizer Staatsangehöriger als vermeintlichen Täter identifiziert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ. Im Laufe des Nachmittags, kurz vor 16 Uhr, ist der Tatverdächtige nochmals im Bereich Ruppertshofen negativ aufgefallen. Zunächst schlug er gegen den Spiegel eines geparkten Pkws. Ein Schaden ist hierbei nicht entstanden. Anschließend beleidigte er eine 53jährige Verkehrsteilnehmerin. Ein Passant verständigte sofort über Notruf die Polizei und kam der Verkehrsteilnehmerin zur Hilfe. Bis zum Eintreffen der Streife flüchtete der Tatverdächtige diesmal mit seinem Motorrad in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige samt Raubgut im Laufe des Abends in der Schweiz vorläufig festgenommen. Aufgrund offener Bußgelder muss er zunächst eine Strafe im Kantonalgefängnis in der Schweiz absitzen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Es besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige einen gleichgelagerten Raub in Albstadt begangen haben könnte. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1046918, 1047829, 1047610)

