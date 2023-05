Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230519 - 0593 Frankfurt-Niederursel: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 18. Mai 2023, gegen 22.35 Uhr, befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Audi die Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Oberursel. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Mercedes die Rosa-Luxemburg-Straße in entgegengesetzter Richtung. Ein Pannenfahrzeug stand am rechten Seitenrand in Höhe der Marie-Curie-Straße. Als die 55-Jährige an dem Pannenfahrzeug vorbeifahren wollte, prallte sie mit dem Mercedes der entgegenkommenden 40-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß waren die beiden Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten ebenso wie das Pannenfahrzeug abgeschleppt werden. Die 40-Jährige und ihre drei auf dem Rücksitz befindlichen Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

