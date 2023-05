Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230518 - 0590 Frankfurt-Nordend: Geldbörse geraubt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (17. Mai 2023) wurde ein 74-Jähriger Opfer eines Raubes im Frankfurter Nordend. Ein bislang unbekannter Täter raubte dem Geschädigten die Geldbörse und entkam unerkannt.

Gegen 20:25 Uhr befand sich der Geschädigte zunächst fußläufig auf der Koselstraße zwischen der Lenau- und Weberstraße und betrat dort einen Hauseingang. Der Täter folgte ihm ins Treppenhaus und griff den 74-Jährigen an. Ziel war die Geldbörse des Geschädigten, die er in der Gesäßtasche seiner Hose hatte. Der 74-Jährige versuchte sich noch zu erwehren, letztlich riss jedoch die Hose im Bereich der Tasche, sodass der Täter die Geldbörse an sich nehmen konnte. Er rannte dann aus dem Haus und flüchtete in Richtung Weberstraße. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme des Täters.

Dieser wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 165 cm groß, 30 - 35 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover und dunkelblauer Bomberjacke sowie einer dunklen Hose.

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (3. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 - 10300 in Verbindung zu setzen.

