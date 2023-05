POL-F: 230517 - 0587 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach gemeinschaftlichem Taschen - und Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) - (lo) Am Abend des gestrigen Tages (16. Mai 2023) kam es in der Hermann-Brill-Straße zu einer Sachbeschädigung, bei der ein Briefkasten aus der Hauswand gesprengt wurde. Gegen 19:45 Uhr beobachteten Zeugen, wie sich Jugendliche dem Wohnhaus in der Hermann-Brill-Straße 8 näherten. Einer der Jugendlichen warf offenbar einen Feuerwerkskörper in den ...

mehr