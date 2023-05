Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kontrolle übers Motorrad verloren

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Montag bei Göppingen schwer verletzt.

Kurz nach 13.15 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Yamaha Motorrad von Wangen in Richtung Faurndau. Derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge verlor er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle in einer Rechtskurve. Er stürzte und rutschte in den Gegenverkehr. Dort prallte das Motorrad mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Bei dem Unfall erlitten der 34-Jährige und sein 14-jähriger Sozius schwere Verletzungen. Der 14-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige keinen Führerschein hatte und das Motorrad nicht zugelassen war. Die nicht mehr fahrbereite Yamaha musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit nicht angepasster Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

