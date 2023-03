Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230327-4: Polizisten nehmen zwei Männer nach versuchtem Raub fest

Brühl (ots)

Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen

Polizisten des Rhein-Erft-Kreis haben in der Nacht zu Samstag (25. März) zwei junge Männer (18, 23) in Brühl vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Fahrradfahrer (16) überfallen und danach ein Fahrrad auf die Bahngleise geworfen zu haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen sei der 16-Jährige zusammen mit zwei Zeuginnen (16, 17) am Freitagabend (24. März) gegen 23.45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Brühl Mitte" vorbeigegangen. Er habe gesehen, wie die zwei Tatverdächtigen im Bereich des Bahnsteigs standen. Einer der jungen Männer soll den Jugendlichen angesprochen und sein Zweirad festgehalten haben. Dann habe er den 16-Jährigen bedroht und ihn aufgefordert, sein Rad herauszugeben. Als der Tatverdächtige das Fahrrad kurz losgelassen habe, seien die Jugendlichen in Richtung Balthasar-Neumann-Platz geflohen. Die beiden Tatverdächtigen seien ihnen gefolgt. Der 23-Jährige habe an der Ecke von Schlaunstraße und Richard-Bertram-Straße versucht, das Fahrrad des 16-Jährigen zu entreißen. Als ihm dies nicht gelang, soll er den Jugendlichen festgehalten und mehrfach mit der Faust geschlagen sowie gegen das Zweirad getreten haben. Schließlich habe sich der Geschädigte losgerissen und sei davongelaufen.

Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach den jungen Männern. Die Beamten entdeckten die Beiden an der Bahnhaltestelle und nahmen sie vorläufig fest. Nach derzeitigem Sachstand soll einer der zwei Festgenommenen nach dem versuchten Raub ein Fahrrad auf die Bahngleise geworfen haben. Die zwei Männer müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubs verantworten. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell