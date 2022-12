Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Samstag, 03. Dezember 2022, kam es um 14:52 Uhr auf der Landesstraße 114 zwischen Bötzingen und Wasenweiler zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein BMW-Fahrer überholte zunächst ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und geriet dann infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve über die durchgezogene Linie in den Gegenverkehr, wo er mit einem in Richtung Bötzingen fahrenden VW frontal kollidierte.

Der VW wurde in den angrenzenden Acker abgewiesen und dessen Fahrer schwerverletzt. Der Unfallverursacher kam mit leichteren Verletzungen davon. Zur Bergung und Versorgung des Schwerverletzten war neben der Freiwilligen Feuerwehr Bötzingen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L 114 musste aufgrund des Trümmerfeldes und zur Unfallrekonstruktion für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 28.000 Euro. Das Polizeirevier Breisach wird nach Abschluss der Unfallermittlungen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Straßenverkehrsgefährdung und fährlässiger Körperverletzung vorlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell