Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230327-3: 7-Jähriger bei Kollision mit Auto verletzt

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugin zur Unfallrekonstruktion

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (24. März) ist in Kerpen ein Junge (7) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Beamte des Verkehrskommissariats suchen nun eine Zeugin, die den Unfall beobachtet und den Fahrer eines dunklen Autos gesehen haben könnte.

Hinweise zu dem Unfall, der Zeugin oder dem Fahrer, der einen kurzen Bart und eine blaue Jeans getragen haben soll, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 13 Uhr soll der 7-Jährige mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Sindorfer Straße in Richtung Nordring gefahren sein. In Höhe der Kreuzung von Sindorfer Straße und Nordring habe er an der Fußgängerampel warten müssen. Als diese auf grün umschlug, habe er den Nordring gequert, um weiter auf der Sindorfer Straße zu fahren. Zeitgleich sei ein dunkles Auto von links gekommen und sei mit dem Jungen und dem Tretroller zusammengestoßen. Durch die Kollision sei der Junge gestürzt und habe sich am linken Knie verletzt. Der Fahrer des Wagens sei erst zurück zur Unfallörtlichkeit gefahren, als ihn eine bislang unbekannte Zeugin auf den Unfall hingewiesen hatte. Der unbekannte Autofahrer soll dem 7-Jährigen daraufhin eine Visitenkarte gegeben und sich anschließend wieder in unbekannte Richtung entfernt haben. Der 7-Jährige und sein Vater meldeten den Vorfall noch am gleichen Nachmittag bei einer Polizeiwache. (akl)

