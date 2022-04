Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Wohnungseinbruch in Sitzenkirch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag, 31.03.2022, in dem Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 22.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Sitzenkirch ein. Zutritt verschafften sich die Unbekannten indem sie die Terrassentür aufhebelten. Ob etwas gestohlen wurde ist hier noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen in Sitzenkirch gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail: loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell