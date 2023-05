Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Am Sonntag kam es in Heidenheim-Schnaitheim zu einem Unfall, weil eine Frau mit ihrem Auto in eine Kreuzung einfuhr, ohne die Vorfahrt eines anderen zu gewähren.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit einem Auto in der Ludwig-Erhard-Straße Richtung Würzburger Straße. An der dortigen Kreuzung fuhr sie mit dem Audi in die Würzburger Straße geradeaus ein, um sie in Richtung der Straße "In den Seewiesen" zu überqueren. Zur selben Zeit kam von rechts auf der Würzburger Straße ein 30-Jähriger mit einem Auto. Dieser hatte Vorfahrt. Die Frau fuhr mit dem Audi frontal in die linke Fahrzeugseite des VW, den der 30-jährige Mann lenkte.

Die Polizei Heidenheim kam zur Aufnahme des Unfalls sofort an die Unfallstelle.

Bei dem Unfall erlitten sowohl die Frau, als auch der Mann leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide zur weiteren medizinischen Behandlung in Kliniken.

Abschlepper bargen beide Autos von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf 3.000 Euro, am VW auf 8.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

15 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2022 waren auf das Missachten der Vorfahrt zurückzuführen. Meist entstehen solche Unfälle, weil es Verkehrsteilnehmer eilig haben und sich nicht ausreichend Zeit dazu nehmen, den weiteren Verkehr genau in den Blick zu nehmen. Die Polizei rät zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

++++1049202 (JS)

Andrea Wagner, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell