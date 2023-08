Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Gebäude in Vollbrand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Mittwochnachmittag ein Gebäude in der Eppinger Straße in Leingarten in Brand. Das Feuer entstand vermutlich gegen 13 Uhr im Bereich des sich im Haus befindlichen Restpostenmarkts und breitete sich von dort aus. Ein Mitarbeiter des Marktes und drei Bewohner der sich darüber befindlichen Wohnungen konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Aufgrund der Ausbreitung des Brandes vom Markt auf eine Zwischendecke zum Wohnhaus sind die einzelnen Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Aktuell dauern die Löscharbeiten an. Die Eppinger Straße musste während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden.

