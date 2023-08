POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Aglasterhausen: Mann randaliert und verletzt Beamte

Ein 51-Jähriger musste am Dienstagabend in Aglasterhausen in Gewahrsam genommen werden, nachdem er einen Einsatz störte und randalierte. Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 22.15 Uhr zu einem Haus in der Breitenbronner Straße gerufen, weil ein Mädchen über medizinische Probleme klagte und es zu Streitigkeiten innerhalb der Familie gekommen sein soll. Während der Anzeigenaufnahme kam der 51-Jährige hinzu und versuchte auf einen Zeugen loszugehen. Hierbei stieß er einen Polizeibeamten beiseite und packte einen weiteren am Arm, wodurch dieser verletzt wurde. Dieser konnte den Griff lösen woraufhin der Randalierer versuchte den Beamten zu schlagen, was misslang. Anschließend ging der 51-Jährige nach draußen und wollte immer wieder das Haus betreten. Als er wieder nach dem Arm eines Beamten griff und versuchte weitere Einsatzkräfte wegzustoßen, wurde er zu Boden gebracht und Handschellen angelegt. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand wodurch zwei weitere Beamte leicht verletzt wurden. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers verbringen.

Obrigheim: Auf Fahrradfahrerin aufgefahren und geflüchtet

Leichte Verletzungen erlitt eine 56-Jährige, die am Dienstagmorgen mit ihrem Fahrrad auf einem Fußweg in Obrigheim, vermutlich von einer 59-jährigen Pkw-Lenkerin, angefahren wurde. Die Zweiradlenkerin war gegen 9.45 Uhr auf dem Fußweg vom Reiterspfad in Richtung der Realschule Obrigheim unterwegs. Eine dahinterfahrende Toyota-Lenkerin beschleunigte angeblich ihren Pkw und fuhr von hinten auf das Fahrrad auf. Hierdurch geriet die 56-Jährige ins Schlingern, kollidierte mit einem Zaun und kam zu Fall. Die Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Wagen weiter in Richtung Friedhofstraße, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die 59-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

