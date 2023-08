Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei verletzte Pkw-Lenker und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochvormittag in Wertheim. Der 55-jährige Fahrer eines Postautos war gegen 10.15 Uhr auf der Nassiger Straße in Richtung Nassig unterwegs und wollte in die Straße "Reinhardswiesen" einfahren. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 82-Jähriger mit seinem Toyota Yaris. Während des Abbiegevorgangs des 55-Jährigen überholte der Senior das Postauto, einen VW Transporter, wodurch es zur Kollision kam. Hierdurch erlitten beide leichte Verletzungen, die jedoch nicht ärztlich versorgt werden mussten. Das Postauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weikersheim-Laudenbach: In Jugendheim eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen in der Nacht auf Mittwoch das Fenster zum Jugendraum in Weikersheim-Laudenbach ein. Hierdurch verschafften sich die Täter zwischen 23 Uhr am Dienstag und 15.45 Uhr am Mittwoch Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "Schloßgarten" und entwendeten mehrere Spirituosenflaschen sowie ein Laptop. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 994710 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

