POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Stadt Heilbronn vom 25.08.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Sicheres Heilbronn mit dem Aktionstag "Sicher im Park"

Mit rund 130.000 Einwohnern ist Heilbronn ein Anziehungspunkt für Menschen aus dem Landkreis Heilbronn, dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Hohenlohe-Kreis. Die Großstadt und das Oberzentrum ziehen jährlich etwa 400.000 Besucher an, die die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und das kulturelle Angebote schätzen. Grünanlagen und Parks spielen im Stadtbild von Heilbronn und dem städtischen Leben eine bedeutende Rolle. Die gut gepflegten Grünflächen laden zum Verweilen, Entspannen und Genießen ein und bieten eine natürliche Schönheit mitten in der urbanen Umgebung.

"Mir ist es wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sowie die Besucherinnen und Besucher Heilbronns sicher fühlen. Dazu gehören auch Parks und Grünanlagen als Erholungs- und Wohlfühlräume", sagt Polizeipräsident Frank Spitzmüller. "Heilbronn ist eine sichere Großstadt, dennoch führen wir in den sommerlichen Tagen nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Park- und Grünanlagen verstärkt Kontrollen durch", so Polizeipräsident Spitzmüller weiter.

Innerhalb der Konzeption "Sicheres Heilbronn", die bereits am 24. April 2023 startete, fand am vergangenen Freitag der Aktionstag "Sicher im Park" statt. Neun Park- und Grünanlagen im Stadtkreis Heilbronn wurden zwischen 16 Uhr und 22 Uhr zusätzlich zum innerstädtischen Bereich bestreift. Die Polizeibeamten waren nicht nur Ansprechpartner für die Bevölkerung und Menschen, die sich in den Park- und Grünanlagen aufhielten, sondern führten bei Auffälligkeiten Personenkontrollen durch. Unter anderem kontrollierten sie einen vermeintlichen Drogendealer, der 250 Gramm Marihuana bei sich hatte. Die Drogen wurden sichergestellt. In einem weiteren Fall entdeckten die Polizisten bei einer Person ein Messer, das im Verlauf der Kontrolle gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt wurde.

Der Kommunale Ordnungsdienst unterstützte die polizeilichen Präsenzmaßnahmen und führte nachmittags und abends Streifengänge in zahlreichen städtischen Parks und Grünanlagen durch. Hierzu zählten insbesondere der Wertwiesenpark, Ziegeleipark, Pfühlpark, Alter Friedhof, Friedensplatz sowie der Stadtgarten.

Ordnungsamtsleiterin Solveig Horstmann hebt hervor, dass rein repressive und damit polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen jedoch oftmals unzureichend sind, um auf gesellschaftliche Probleme wie z. B. Verwahrlosung und Obdachlosigkeit angemessen und möglichst zielführend zu reagieren. "Es geht nicht nur um Kontrollen, sondern auch um soziale Aspekte. Hinter vermeintlichen Randgruppen wie Obdachlosen oder Menschen mit Suchtproblemen stehen Menschen in Notlagen. Aus diesem Grund pflegt das Ordnungsamt der Stadt Heilbronn einen engen Austausch mit sozialen Einrichtungen wie beispielsweise der Aufbaugilde." Im Rahmen des Aktionstags organisierte das Ordnungsamt daher auch einen Informationsstand im Wertwiesenpark, an dem gemeinsam mit der Aufbaugilde über die Themenfelder Obdachlosigkeit und Verwahrlosung informiert wurde.

Als Ordnungs- und Sozialbürgermeisterin ist auch Agnes Christner die sinnvolle Verknüpfung beider Bereiche ein wichtiges Anliegen. "Durch die enge und gute kommunale Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtspflege - insbesondere im Bereich der Sozialarbeit, werden gute Rahmenbedingungen für die Kriminalprävention geschaffen. Auf diese Weise können sowohl die Ursachen von Beeinträchtigungen der objektiven und subjektiven Sicherheit in den Blick genommen, als auch konkrete Hilfestellungen für Menschen in besonderen Lebenslagen angeboten werden."

In den kommenden Wochen wird das Polizeipräsidium Heilbronn mit der Unterstützung der Bereitschaftspolizei neben den täglichen Kontrollen im innerstädtischen Bereich weitere Aktionstage auch mit Unterstützung des städtischen Ordnungsamts mit verschiedenen Schwerpunkten durchführen. Der nächste Aktionstag wird unter dem Motto "Sicher unterwegs" stattfinden. Hier werden die Schwerpunkte auf den Fußgängerzonen und dem Straßenverkehr im Stadtgebiet liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell