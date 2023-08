Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Limbach: Fahrzeug in Brand geraten

7.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Brand bei Limbach. Der 40-jährige Fahrer eines VWs war gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 524 bei Wagenschwend auf Höhe der Erddeponie unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Pkw in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Osterburken: Kran bleibt an Hochspannungsleitung hängen

Leichte Verletzungen erlitt ein 46-Jähriger am Donnerstagvormittag bei Osterburken, als er mit einem Kran an einer Hochspannungsleitung hängen blieb. Der Mann befuhr gegen 10.15 Uhr die Verlängerung der Straße "Hohe Steige" in Richtung Hamsbach. Dort blieb er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Kran des Holzlasters an der Leitung hängen und erhielt beim Aussteigen einen Stromschlag. Nachdem der Strom abgestellt wurde, konnte der Lkw aus der Hochspannungsleitung befreit werden. Es entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro. Die Feuerwehr Osterburken/Hemsbach war mit 16 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

