FW-RD: Wolfgang Schmudde hört nach 15 Jahren Kreismusikfachwart auf und übergibt das Amt an das neue Führungsduo Dirk Rathmann und Sonja Ruge

Rendsburg

In Ascheffel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fand am 24. April 2023 die Dienstbesprechung der Musikzugführungen statt. Wolfgang Schmudde konnte als Kreismusikfachwart neben den Musikführer*innen auch den Fachbereichsleiter des Kreisfeuerwehrverbandes Thorsten Weber begrüßen. Auch Amtswehrführer des Amtes Hüttener Berge Frank Schröder, stellv. Kreiswehrführer Dirk Hagenah und Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbandes Ditmar Raabe-Müske folgten der Einladung. In seinem Jahresbericht blickte Schmudde auf die jüngst stattgefunden Nordmarkhallen Konzerte zurück, die dieses Jahr der Auftakt zum 150. Jubiläum des Landesfeuerwehrverbandes war. Neu war dieses Jahr auch, das die Konzerte an zwei Tagen stattfanden, anstatt wie bisher an vier Tagen. Durch die Pandemie waren viele Musikzüge nicht mehr Spielfähig und somit konnten dieses Jahr die Konzerte nicht wie gewohnt stattfinden. Ein positives Fazit wurde aber dennoch erreicht, dass "Spendenhorn" wurde an den zwei Tagen sehr gut gefüllt, insgesamt kamen 858 EUR zusammen. Dieses Geld geht in den Fond "Musik hilft Helfern", bereits im letzten Jahr konnten zwei Feuerwehrkameraden geholfen werden. Ein besonderer Dank geht an den DJ & Eventservice Rendsburg, für die Beleuchtung und Beschallungstechnik. Matthias Behrendt übernahm an den zwei Tagen die Moderation und führte gekonnt durch das Programm auch dafür sprach Schmudde seinen Dank aus.

In Zukunft soll es einen neuen Webauftritt für die Feuerwehrmusikzüge im Kreis Rendsburg-Eckernförde geben, dieser wird in eigen Regie der Arbeitsgruppe fertiggestellt, erste entwürfe konnten an diesem Abend schon präsentiert werden. Ziel dieses neuen Webauftrittes ist der Nachwuchsgewinn für die Feuerwehrmusik, damit weiterhin mit viel spaß und Freude musiziert werden kann.

Nach 15 Jahren Kreismusikfachwart ist nun für Wolfgang Schmudde Schluss, er geht in die Feuerwehrrente, wird aber weiterhin Musik machen. Hendrik Nickels hatte das Amt des Stellv. Kreismusikfachwart inne und stellt dieses zur Verfügung. Bei den Wahlen wurden Dirk Rathmann einstimmig zum Kreismusikfachwart gewählt und Sonja Ruge wurde einstimmig zur stellvertretende Kreismusikfachwartin gewählt. Normal gibt es einen Kreismusikfachwart/in und einen Stellvertreter/in, doch Dirk und Sonja treten gemeinsam als Team auf, beide haben die Musik im Herzen und wollen gemeinsam als Führungsduo agieren.

Doch ganz vorbei war die Sitzung noch nicht, Hendrik Nickels bekam vom Kreisfeuerwehrverband für seine Arbeit ein Präsent von Dirk Hagenah übereicht. Wolfgang Schmudde wird auf der Jahreshauptversammlung offiziell verabschiedet, dennoch bekam auch Wolfgang ein Präsent. Alle Musikzüge hatte gesammelt und das neue Führungsduo überreichte stellvertretend für alle das Präsent.

Wolfgang Schmudde dankte allen Musikzügen für die gute Zusammenarbeit und beendet die Sitzung mit den Worten "Ich sag dann erstmal tschüss".

