POL-PDWIL: Radfahrer gestürzt - Pkw flüchtig

Landscheid (ots) - In der Nacht von Sonntag, 24.07.2022 auf Montag, 25.07.2022 entwendeten in der Kiesgrube in Landscheid, an der L 60, mehrere Täter aus verschiedensten Baustellenfahrzeugen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, unter 06571/9260, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571-9260 Telefax: 06571-926150 piwittlich@polizei.rlp.de ...

