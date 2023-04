Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Brennende Lagerhalle löst Großeinsatz in Rendsburg aus - 60 Einsatzkräfte waren im Einsatz

Rendsburg (ots)

Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 28.04.2023, 02:09 Uhr Feuer Standard (FEU 00), 02:14 Uhr Feuer Größer als Standard (FEU G) In der Nacht zu Freitag (28.04.2023) brannte gegen 2:00 Uhr aus bisher unbekannter Ursache eine Lagerhalle in der Büsumer Straße in Rendsburg. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der vordere Hallenbereich bereits in Vollbrand. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten ein Übergreifen auf den hinteren Bereich der Lagerhalle verhindern. Das Angrenzende Wohnhaus konnte ebenfalls von der Feuerwehr geschützt werden, sodass sich die Brandbekämpfung auf den vorderen Hallenbereich konzentrierte. Die Feuerwehr Fockbek unterstütze bei der Brandbekämpfung unter Atemschutz sowie bei der Wasserversorgung von einem weiter entfernten Hydranten. Das Feuer konnte durch einen massiven Löschangriff schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im weiterem Einsatzverlauf wurde die Außenwand mit einer Rettungssäge aufgeschnitten um an die Glutnester zu kommen. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die frühen Morgenstunden an. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden, die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen aufnehmen.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Rendsburg, Feuerwehr Fockbek, Polizei, Rettungsdienst und Kreispressewart

