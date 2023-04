Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Hohe Ehrung und neue Hosenträger für Fachdienstleiter David

Rendsburg (ots)

Fockbek - Auf einer Dienstversammlung der Wehren des Amtes Fockbek wurde am 31.03.2023 dem scheidenden Fachdienstleiter des Amtes, Hans-Jörn David, eine besondere Ehre zuteil. Er wurde mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille ausgezeichnet und erhielt zudem von Amtswehrführer Dr. Jan Traulsen die "Amtshosenträger der Wehren des Amtes Fockbek". Mit dieser symbolischen Geste der Dankbarkeit erhält Hans-Jörn David auf Lebenszeit Einladungen zu allen Amtsveranstaltungen.

Kreisbrandmeister Mathias Schütte hielt die Laudatio: Hans-Jörn David war über 15 Jahre Fachdienstleiter der Gemeinde und des Amtes Fockbek. Zu seiner Zuständigkeit gehört auch der Bereich Feuerwehr. Er hat sich außerordentlich für die Belange und die sachliche Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren des Amtes Fockbek engagiert und mit viel Fleiß und Sorgfalt im höchsten Maße bearbeitet. Dadurch sind Ausrüstungen, Fahrzeuge und Zusatzgeräte immer zeitnah angeschafft worden. Er hat durch seine hohe Fachkompetenz und sein enormes Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden der beiden Ämter den Zusammenhalt zwischen Verwaltung, Politik und Kameradinnen und Kameraden gefördert und unterstützt. Vor der Verwaltungsgemeinschaft zwischen beiden Ämtern war Herr David für das Feuerwehrwesen in der Gemeinde Hohn und dem Amt Hohner Harde über Jahrzehnte zuständig. Seine Mitarbeit, Hilfe und Unterstützung für die Feuerwehren des Amtes und der Gemeinde Fockbek geht weit über die berufliche Tätigkeit hinaus. Nun geht er 2023 in den wohlverdienten Ruhestand. Hans-Jörn David ist für diese Ehrung im besonderen Maße würdig. Wir bedanken uns und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und vor allen Gesundheit.

Text: Jan Traulsen/Rehder

Fotos: FF Fockbek

