FW-RD: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Borgstedt - Brandschutzehrenzeichen für 25 Jahre an Carmen Dolatkewicz und Holger Krompholz verliehen

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Borgstedt - Brandschutzehrenzeichen für 25 Jahre an Carmen Dolatkewicz und Holger Krompholz verliehen

Rendsburg

Wehrführer Andreas Hoffmann konnte am Freitag (31.03.2023) 32 der derzeit 47 aktiven Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Andreas Hoffmann begrüßte ebenfalls den 1. Stellvertretenden Bürgermeister und Ehrenwehrführer Wilfried Roggenbuck, sowie die Gäste aus der Politik. Weiterhin wurden die Nachbarfeuerwehren Büdelsdorf, Holzbunge und Bünsdorf begrüßt. Ebenfalls waren von der Amtswehrführung der stellvertretende Amtswehrführer Kim Steinicke, vom Kreisfeuerwehrverband Claus Henning und der Jugendwart des Amtes Thomas Bartels der Einladung gefolgt.

Im Jahresbericht konnte die Wehr auf 32 Einsätze zurückblicken, diese unterteilten sich in 4 Brandeinsätze, 13 Technische Hilfeleistungen, 10 Fehlalarme, 3 Katastrophenschutzeinsätze, 1 Sicherheitswache und ein sonstiger Einsatz. Von den 32 Einsätzen wurden 5 Einsätze im Rahmen der nachbarlichen Hilfeleistung gefahren. Hervorzuheben sind die Katastrophenschutz-Einsätze am 13.03.2022 und 14.03.2022. Es wurde der Aufbau und Betrieb einer Sammel- und Verteilstelle für Schutzsuchende aus der Ukraine aufgebaut. Weiterhin wurde bei der Betreuung der ersten ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine unterstützt. Im Bereich Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung konnten die 4. Klassen der Grundschule im Feuerwehrgerätehaus geschult werden. Aber auch ein Tag der Sicherheit konnte mit der Grundschule für die 2. Klassen erfolgreich durchgeführt werden. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses kann bald realisiert werden, da der Umbau des neuen Bauhofs auf der Zielgeraden ist. Die Feuerwehr Borgstedt bekommt mit dem Erweiterungsbau einen Umkleideraum mit Schwarz-Weiß-Trennung, sowie Werkstatt- und Lagerräume.

Die Feuerwehr Borgstedt nimmt am Projekt "Feuerwehr Life Support" teil, an diesem Projekt beteiligen sich außerdem sieben weitere Feuerwehren des Amtes Hüttener Berge. Bei diesem Projekt liegt der Schwerpunkt in der Unterstützung des Rettungsdienstes bei dem Notfallbild Reanimation.

Der Erste stellvertretende Bürgermeister Wilfried Roggenbuck überbrachte die Grüße der Gemeinde und von den Gemeindevertretern. Roggenbuck ist besonders stolz auf die Jugendabteilung, hier sind aktuell 20 Jungen und Mädchen der Gemeinde dabei. Für das ehrenamtliche Engagement bedankt sich Roggenbuck im Namen der Gemeinde bei den Kameradinnen und Kameraden, dieses Engagement trägt zum Wohle der Dorfgemeinschaft und dem Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Borgstedt bei.

Nach 18 Jahren stellvertretender Gruppenführer ist für Mirco Schwan Schluss, er widmet sich der Aufgabe des Gerätewartes und gibt im Sinne einer guten Aufgabenverteilung den Posten ab. Als Nachfolger wird Felix Sauer vorgeschlagen und von der Versammlung mit 31 Ja Stimmen zum stellvertretenen Gruppenführer gewählt. Bei den weiteren Wahlen wurde Jan-Philipp Hartmann zum stellvertretenden Kassenführer gewählt, Andreas Lück und Lasse Dolatkewicz unterstützen nun den Festausschuss und Max Klein wird zum Kassenprüfer. Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurden Carmen Dolatkewicz und Holger Krompholz mit dem Brandschutzehrenzeichen in Silber am Bande geehrt. Da Carmen Dolatkewicz bereits schon viele Jahre in der Jugendfeuerwehr war, wurde Ihr auch die Jahresspange für 30-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr verliehen.

Zum Schluss richtete Andreas Hoffmann seinen Dank an die Kameradinnen und Kameraden, jeder von Ihnen hat dazu beigetragen das in der schwierigen Pandemiezeit, die Einsatzbereitschaft immer gewährleistet war. "Und zuletzt der größte Dank, wie immer an die, die es möglich machen ein Ehrenamt, wie das der Feuerwehr aufrecht zu erhalten: an unsere Familien. Ohne den Rückhalt, den Verzicht auf Familienleben, den Vater und die Mutter, ist eine Mitgliedschaft in unserer und überhaupt in einer Feuerwehr nicht denkbar. So sind gerade unsere Familien die eigentlichen Ehrenamtler, die viel zu wenig bedacht werden. Dafür spreche ich allen Euren Angehörigen ein aufrichtiges herzliches Dankeschön aus", so Wehrführer Andreas Hoffmann.

Beförderungen:

Nach Aufnahme in der Wehr, wurde Markus Waßmann zum Feuerwehrmann befördert. Lasse Dolatkewicz und Andreas Lück wurden zum Oberfeuermann befördert.

