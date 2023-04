FW-RD: Trecker brennt völlig aus - 35 Einsatzkräfte im Einsatz

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg (ots)

Haßmoor - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 27.04.2023, 18:44 Uhr Feuer Standard (FEU 00)

Am Donnerstagabend (27.04.2023) gegen 18:44 Uhr brannte in Haßmoor ein Trecker samt Anhänger. Der Fahrer war mit dem Traktor und Anhänger auf dem Mühlenweg unterwegs, als er das Feuer bemerkte, stellte er den Trecker auf den Straßenrand ab. Das Feuer brach aus bisher unbekannten Gründen beim Traktor aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren Haßmoor und Schülldorf stand der Traktor in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es den Anhänger zu Schützen. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Feuerwehr Schacht-Audorf nachalarmiert, da an der Einsatzstelle nicht ausreichend Wasser zur Verfügung stand. Um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen, entschloss man sich das Feuer mit Schaum zu bekämpfen. Gegen 20:30 Uhr war der Einsatz für die rund 35 Einsatzkräfte beendet. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Haßmoor, Feuerwehr Schülldorf, Feuerwehr Schacht-Audorf, Rettungsdienst und Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell