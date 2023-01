Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Wolfach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach konnten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0:30 Uhr ein Fahrzeug kontrollieren, an welchem rote Kennzeichen angebracht waren. Während der Kontrolle gab der BMW-Fahrer an, gerade ein Fußballspiel besucht zu haben. Auch ein vages Kaufinteresse deckt dabei eine solche Fahrt mit Händler-Kennzeichen nicht ab, weshalb die Fahrt des 42-Jährigen nun Mitteilungen an die Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt und Zulassungsstelle nach sich zieht.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell