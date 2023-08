Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitag in Ingelfingen. Eine 18-jährige Smart-Fahrerin befuhr gegen 5.45 Uhr die Landesstraße 1022 von Jagstberg kommend in Fahrtrichtung Hermuthausen. Kurz vor Hermuthausen zu Beginn einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie über den Grünstreifen in den angrenzenden Acker fuhr, gelangte sie wieder zurück auf die Straße und dort zum Stillstand. Die 18-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

