POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Kleinmaischeid (ots) - Am 28.07.2023, gegen 08:05 Uhr, befuhr die Fahrerin eines PKW (VW Multivan) die B 413 aus Isenburg kommend in Richtung Kleinmaischeid. Auf der Strecke kam ihr ein rot-brauner PKW, vermutlich ein SUV, entgegen, welcher sein Fahrzeug in den Bereich der Gegenfahrbahn lenkte. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Fahrerin des VW Multivan nach rechts aus und touchierte eine dortige Schutzplanke. Im ...

